ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений тишины на Донбассе за сутки

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня, в том числе 123 взрыва (1 выстрел, 50 разрывов и 72 взрыва неопределенного происхождения).

Большинство нарушений, в частности взрывов, произошла восточнее н. п. Павлополь (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), где наблюдатели слышали и видели 50 взрывов (по оценке - разрывы); н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 99 км на юг от Донецка); н. п. Черненко (подконтрольный правительству, 86 км на юг от Донецка); а также н. п. Ломакине (подконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка).

За предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 125 таких нарушений.

В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано четыре нарушения..