ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений тишины на Донбассе за сутки

Новина українською → Донбасс, Среда 28 апреля 2021 01:55
ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений тишины на Донбассе за сутки Фото: Большинство нарушений, в том числе взрывов, произошло восточнее н. п. Павлополь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Даша Харченко

За минувшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.В Луганской - ни одного нарушения.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня, в том числе 123 взрыва (1 выстрел, 50 разрывов и 72 взрыва неопределенного происхождения).

Большинство нарушений, в частности взрывов, произошла восточнее н. п. Павлополь (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), где наблюдатели слышали и видели 50 взрывов (по оценке - разрывы); н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 99 км на юг от Донецка); н. п. Черненко (подконтрольный правительству, 86 км на юг от Донецка); а также н. п. Ломакине (подконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка).

За предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 125 таких нарушений.

В Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано четыре нарушения..

Напомним, рабочая подгруппа в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 27 апреля не рассматривала документ об усилении контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Его планируют рассмотреть в среду, 28 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс
NEWS
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
DAILY
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента
Анастасия Извощиковаспециально для РБК-Украина "Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента