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ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень тиші на Донбасі за добу

Новость на русском → Донбас, Середа 28 квітня 2021 01:55
ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень тиші на Донбасі за добу Фото: Більшість порушень, зокрема вибухів, сталася східніше н. п. Павлопіль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Даша Харченко

За минулу добу СММ ОБСЄ зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області.У Луганській - жодного порушення.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню, зокрема 123 вибухи (1 постріл, 50 розривів і 72 вибухи невизначеного походження).

Більшість порушень, зокрема вибухів, сталася східніше н. п. Павлопіль (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), де спостерігачі чули та бачили 50 вибухів (за оцінкою - розриви); н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька); н. п. Черненко (підконтрольний урядові, 86 км на південь від Донецька); а також н. п. Ломакине (підконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька).

За попередню добу на Донеччині було зафіксовано 125 таких порушень.

У Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередню добу в цій області зафіксовано чотири такі порушення..

Нагадаємо, робоча підгрупа в складі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 27 квітня не розглядала документ про посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Його планують розглянути в середу, 28 квітня.

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