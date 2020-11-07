ОБСЕ зафиксировала уже более 2 тысяч нарушений на Донбассе с начала перемирия

С начала перемирия на Донбассе, которое вступило в силу 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушение режима прекращения огня. Среди них - 1286 очередей и выстрелов, 682 взрыва, 43 снаряда в полете, 16 дульных вспышек, 23 осветительных ракет.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, за сутки 5 ноября в Донецкой области СММ зафиксировала 52 нарушения режима прекращения огня. Среди них - 32 неустановленных

взрывы недалеко от Петровского и Донецкой фильтровальной станции

(ДФС).

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

Напомним, 6 ноября, вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки, 5 ноября, боевики 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате сброса вражеским беспилотником гранаты получил ранения военный.