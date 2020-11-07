ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ОБСЄ зафіксувала вже більше 2 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

Автор: Инна Собора

З початку перемир'я на Донбасі, яке набуло чинності 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню. Серед них - 1286 черг і пострілів, 682 вибуху, 43 снаряда в польоті, 16 дульных спалахів, 23 освітлювальних ракет.

Популярні новини

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Крім того, за добу 5 листопада в Донецькій області СММ зафіксувала 52 порушення режиму припинення вогню. Серед них - 32 невстановлених
вибухи недалеко від Петровського та Донецької фільтрувальної станції
(ДФС).

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 6 листопада, збройні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що за минулу добу, 5 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті скидання ворожим безпілотником гранати отримав поранення військовий.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасперемириеОБСЄ