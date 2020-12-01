ОБСЕ зафиксировала более 160 нарушений на Донбассе за выходные

На Донбассе вечера 27 по вечер 29 ноября Спецальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела. Большинство из них - в Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области зафиксировали 76 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошло утром 29 ноября, в том числе девять взрывов в южных направлениях Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывов неопределенного происхождения в районах к югу от Авдеевки.

В Луганской области за выходные зафиксировали 87 нарушения режима прекращения огня. Все выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы в ночь с 27 на 28 ноября в районах к юго-востоку от Станицы Луганской.

После договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии, которое вступило в силу 27 июля, СММ зафиксировала в общей сложности 2756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в понедельник, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности о перемирии.

РБК-Украина пислао, что за минувшие сутки, 29 ноября, боевики четыре раза нарушили перемирие.