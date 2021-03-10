ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них - в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в северном направлении от Широкино.
За предыдущие сутки в Донецкой области зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство которых произошли в районах к северу и востоку от участка разведения в районе населенного пункта Золотое. За предыдущие сутки в этой области нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
Напомним, во вторник, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.
РБК-Украина писало, что за сутки, 8 марта, боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате обстрелов ни один военный не пострадал.