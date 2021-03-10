ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 125 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість з них - у Донецькій області.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, включаючи 83 вибуху невизначеного походження. Більшість порушень відбулися в північному напрямку від Широкіно.
За минулу добу в Донецькій області зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
У Луганській області Місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), більшість з яких відбулися в районах на північ і схід від ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте. За попередню добу в цій області порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.
Нагадаємо, у вівторок, 9 березня, збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.
РБК-Україна писало, що за добу, 8 березня, бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті обстрілу жоден військовий не постраждав.