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На Донбассе сохранялся режим "тишины"

Донбасс, Вторник 08 сентября 2020 19:10
На Донбассе сохранялся режим "тишины"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 8 сентября, на Донбассе не нарушался режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Следуя договоренностей, которые вступили в действие 27 июля наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня, находясь в готовности к реагированию на любые провокационные действия боевиков.

Напомним, сегодня на Донбассе подорвались на мине двое украинских военных.

Кроме того, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный - Тарас Кубийович.

Добавим, что за минувшие сутки на Донбассе один раз нарушался режим "тишины".

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