В ОБСЄ висловили жаль з приводу поширення Україною дезінформації про Бабченка

Представник ОБСЄ заявив, що держава повинна надавати правдиву інформацію

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив жаль з приводу поширення Україною дезінформації про вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Про це Дезір написав у Twitter.

"Щасливий, що Аркадій Бабченко живий! Я висловлюю жаль з приводу рішення про поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Держава зобов'язана надавати громадськості правильну інформацію", - написав він.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 30, 2018

Нагадаємо, генеральний директор міжнародної організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуа висловив своє глибоке обурення "у зв’язку з викриттям маніпуляцій з боку українських спецслужб для своєї інформаційної війни".

Нагадаємо, 30 травня 2018 року у ході брифінгу глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак заявив, що журналіст Аркадій Бабченко не загинув 29 травня.

Додамо, що раніше Арлем Дезір заявив про те, що після вбивства журналіста Бабченко планує відвідати Україну.