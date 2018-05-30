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Інтерв'ю

В ОБСЄ висловили жаль з приводу поширення Україною дезінформації про Бабченка

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 20:07
Фото: Арлем Дезір (osce.org)
Фото: Арлем Дезір (osce.org)

Представник ОБСЄ заявив, що держава повинна надавати правдиву інформацію

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив жаль з приводу поширення Україною дезінформації про вбивство журналіста Аркадія Бабченка. Про це Дезір написав у Twitter.

"Щасливий, що Аркадій Бабченко живий! Я висловлюю жаль з приводу рішення про поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Держава зобов'язана надавати громадськості правильну інформацію", - написав він.

Нагадаємо, генеральний директор міжнародної організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуа висловив своє глибоке обурення "у зв’язку з викриттям маніпуляцій з боку українських спецслужб для своєї інформаційної війни".

Нагадаємо, 30 травня 2018 року у ході брифінгу глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак заявив, що журналіст Аркадій Бабченко не загинув 29 травня.

Додамо, що раніше Арлем Дезір заявив про те, що після вбивства журналіста Бабченко планує відвідати Україну.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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