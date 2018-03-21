ОБСЕ: те, кто угрожает журналистам в Украине, должны понести ответственность

Угрозы в отношении журналистов в Украине должны расследоваться. Об этом заявил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на встрече с активом "Национальной спилки журналистов Украины", передает "Радио Свобода".

"Журналисты получают большое количество угроз. И эти угрозы должны расследоваться, и те, кто угрожает, должны быть наказаны", - заявил Арлем Дезир на встрече с активом "Национальной спилки журналистов" Украины и представителями СМИ в Киеве.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что журналисты не должны страдать из-за конфликтов между странами, сообщив о необходимости освобождения Романа Сущенко - украинского журналиста из агентства "Укринформ".

"Даже если есть конфликт, все равно должен происходить обмен информацией, поддерживаться деятельность журналистов. Именно поэтому мы просили об освобождении Сущенка", - отметил Арлем Дезир.

Напомним, как сообщалось ранее, Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Украинская сторона отрицает эти сведения, утверждает, что Роман Сущенко является журналистом, а также называет его преследование политическим делом. Московский суд отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко.



