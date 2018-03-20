Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Московский суд отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко

НовостиПолитика    20.03.2018 - 14:37
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)

В МИД Украины требуют освободить журналиста

Министерство иностранных дел (МИД) Украины в очередной раз требует от Российской Федерации (РФ) освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Снова отклонили апелляцию на арест журналиста Сущенко. В очередной раз требуем от РФ его освобождения. Дело является политически мотивированным", - написала Беца в микроблоге.

О том, что апелляцию на арест журналиста отклонили, ранее в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Напомним, ранее сообщалось, что Сущенко и режиссера Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров, однако последних обменяли в итоге на задержанных в России пограничников. 

Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Украинская сторона отрицает эти сведения, утверждает, что Роман Сущенко является журналистом, а также называет его преследование политическим делом.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
МИД Украины требует допустить консула к Сенцову из-за ухудшения состояния его здоровья Предварительные слушания по делу Сущенко начнутся 27 марта, - адвокат
Теги: МИД Украины, журналисты, политзаключенные в РФ, Роман Сущенко
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top