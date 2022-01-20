Фото: ОБСЕ за сутки зафиксировала 58 нарушений режима "тишины" в зоне ООС (twitter.com/USAmbOSCE)

СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 14 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Еще 44 нарушения было зафиксировано в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет №12/2022, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 19 января.

"В Донецкой области Миссия зафиксировала 14 нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения", - говорится в отчете. Большинство нарушений произошло в районах к северу от Широкино и юго-западнее Светлодарска. "В Луганской области СММ зафиксировала 44 нарушения режима прекращения огня, которые произошли северо-восточнее участка разведения в районе поселка Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска)", - сообщили в Миссии ОБСЕ.