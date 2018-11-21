В ОБСЕ сообщили о ранении двух жителей Золотого-5

Фото: ОБСЕ (из открытых источников)

Двое мирних жителей получили ранения вследствие обстрела

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщила о ранении двух жителей оккупированного Золотого-5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отмечено, что в больнице Первомайска рассказали наблюдателям о поступившем местном жителе с сильным порезом левой части головы в районе уха.

"По телефону пострадавший сообщил, что 14 ноября около 14:00 он находился в грузовике неподалеку от н. п. Золотое-5, когда в окно со стороны водительского сиденья попала пуля, выбив его и другое окно кабины грузовика и оставив порез с левой стороны его головы возле уха. Два представителя электроэнергетической компании по отдельности сообщили, что 14 ноября получивший ранения мужчина находился за рулем грузовика в рамках выполнения ремонтных работ на электроподстанции в Золотом-5 (Михайловке) и что после инцидента один из них отвез пострадавшего в больницу в Первомайск", - говорится в отчете.

Кроме того, в ту же больницу 12 ноября поступил 62-летний мужчина из Золотого-5 с ранениями левой части грудной клетки.

"15 ноября в Золотом-5 (Михайловке) трое жительниц (в возрасте 50, 56 и 71 год) по отдельности сообщили команде СММ, что 12 ноября произошел обстрел, в результате которого был ранен мужчина. 19 ноября в том же населенном пункте дочь (39 лет) пострадавшего рассказала команде Миссии, что 12 ноября между 17:00 и 18:00 ее отец получил ранение грудной клетки, когда был во дворе своего дома на ул. Первомайской, 20, и что он все еще находится в больнице в Первомайске", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала возле оккупированного поселка Новоамвросеевское на Донбассе четыре реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град".