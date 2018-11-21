В ОБСЄ повідомили про поранення двох жителів Золотого-5

Фото: ОБСЄ (з відкритих джерел)

Двоє мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілу

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомила про поранення двох жителів окупованого Золотого-5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначено, що в лікарні Первомайська розповіли спостерігачам про місцевого жителя з сильним порізом лівої частини голови в районі вуха.

"За телефоном потерпілий повідомив, що 14 листопада близько 14:00 він перебував у вантажівці неподалік від н. п. Золоте-5, коли у вікно з боку водійського сидіння потрапила куля, вибивши його і інше вікно кабіни вантажівки і залишивши поріз з лівої сторони його голови біля вуха. Два представника електроенергетичної компанії окремо повідомили, що 14 листопада отримав поранення чоловік перебував за кермом вантажівки в рамках виконання ремонтних робіт на електропідстанції в Золотому-5 (Михайлівці) і що після інциденту один з них відвіз потерпілого до лікарні в Первомайськ", - йдеться в звіті.

Крім того, в ту ж лікарню 12 листопада поступив 62-річний чоловік із Золотого-5 з пораненнями лівої частини грудної клітки.

"15 листопада в Золотому-5 (Михайлівці) троє мешканок (у віці 50, 56 та 71 рік) окремо повідомили команді СММ, що 12 листопада стався обстріл, в результаті якого був поранений чоловік. 19 листопада в тому ж населеному пункті дочка (39 років) потерпілого розповіла команді Місії, що 12 листопада між 17:00 і 18:00 її батько отримав поранення грудної клітки, коли був у дворі свого будинку на вул. Першотравневій, 20, і що він все ще знаходиться в лікарні у Первомайську", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське на Донбасі чотири реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".