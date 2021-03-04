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ОБСЕ сообщила о значительном уменьшении количества нарушений перемирия на Донбассе

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 05:45
ОБСЕ сообщила о значительном уменьшении количества нарушений перемирия на Донбассе
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала значительное уменьшение количества нарушений перемирия на Донбассе. Всего за сутки было 10 нарушений.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня, включая 1 взрыв в пределах участка разведения в районе Петровского. Также зафиксированы 7 неопределенных боеприпасов в районах к северу от Широкино.

"За предыдущий отчетный период зафиксировано 150 таких нарушений, из которых большинство (включая 71 взрыв) произошли к северу от Широкиного", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области, как и в предыдущий отчетный период, СММ не зафиксировала нарушений режима прекращение огня. Ранее Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня в этой области 27 февраля.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ насчитали почти 20 нарушений "тишины" в Донбассе за выходные.

РБК-Украина писало, что в штабе операции Объединенных сил предупредили о возможности дальнейшего обострения ситуации на Донбассе.

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