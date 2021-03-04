ОБСЄ повідомила про значне зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала значне зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі. Всього за добу було 10 порушень.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ .

Так, у Донецькій області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, включаючи 1 вибух у межах ділянки розведення в районі Петровського. Також зафіксовані 7 невизначених боєприпасів у районах на північ від Широкіно.

"За попередній звітний період зафіксовано 150 таких порушень, з яких більшість (включаючи 71 вибух) відбулися на північ від Широкиного", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Луганській області, як і в попередній звітний період, СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. Раніше Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню в цій області 27 лютого.