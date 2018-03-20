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Интервью

ОБСЕ сообщила об увеличении количества взрывов в Донецкой области

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 03:35
Фото: СММ ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Фото: СММ ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

В Донецкой области уменьшилось количество обстрелов, в Луганской - увеличилось

В Донецкой области с вечера 16 марта по вечер 17 марта уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 18 марта.

В то же время в упомянутые промежутки в зоне проведения АТО в Донецкой области было зафиксировано больше взрывов (около 60 против 52 накануне).

С вечера 17 по вечер 18 марта в Донецкой области СММ констатировала дальнейшее уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности примерно 30 взрывов по сравнению с предыдущими сутками.

В Луганской области с вечера 16 марта по вечер 17-го увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, но взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (10 взрывов) было зафиксировано меньше.

Нарушений режима прекращения огня за период с вечера 17-го по вечер 18 марта в Луганской области не зафиксировали.

Напомним, Российская Федерация распространяет слухи о возобновлении активных боевых действий на оккупированном Донбассе из-за изменения Украиной формата проведения антитеррористической операции.

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ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений на Донбассе Боевики нарушили режим тишины на Донецком направлении, - штаб АТО
Темы: АТО    Теги: ОБСЕ, Донбасс, Взрыв
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