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Інтерв'ю

ОБСЄ повідомила про збільшення кількості вибухів у Донецькій області

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 03:35
Фото: СММ ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)
Фото: СММ ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

У Донецькій області зменшилася кількість обстрілів, у Луганській - збільшилася

У Донецькій області з вечора 16 березня до вечора 17 березня зменшилася кількість порушень режиму припинення вогню порівняно з попереднім звітним періодом. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на вечір 18 березня.

Водночас у зазначені проміжки в зоні проведення АТО в Донецькій області було зафіксовано більше вибухів (близько 60 проти 52 напередодні).

З вечора 17 по вечір 18 березня в Донецькій області СММ констатувала подальше зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 30 вибухів порівняно з попередньою добою.

У Луганській області з вечора 16 березня по вечір 17-го збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, але вибухів порівнянно з попереднім звітним періодом (10 вибухів) було зафіксовано менше.

Порушень режиму припинення вогню за період з вечора 17-го по вечір 18 березня в Луганській області не зафіксували.

Нагадаємо, Російська Федерація поширює чутки про поновлення активних бойових дій на окупованому Донбасі через зміну Україною формату проведення антитерористичної операції.

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ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень на Донбасі Бойовики порушили режим тиші на Донецькому напрямку, - штаб АТО
Темы: АТО    Теги: ОБСЄ, Донбас, Вибух
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