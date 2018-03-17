ОБСЕ сообщила об увеличении количества взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, одновременно зафиксировав большее количество взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 15 марта.

Так, было зафиксировано около 140 взрывов (в предыдущий отчетный период - около 110 взрывов).

В частности, вечером 14 марта в подконтрольном Украине Светлодарске наблюдатели слышали 42 взрыва неопределенного происхождения, 3 выстрела из пушки боевой машины пехоты и ориентировочно 170 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Миссия также констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

"Находясь в 1,5 км на север от н. п. Бугаевка (неподконтрольный правительству, 37 км на юго-запад от Луганска), наблюдатели слышали 3 взрыва, которые они оценили как разрывы снарядов, 7 очередей и выстрелов из пушки БМП-2, а также 3 выстрела", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение недели на Донбассе движение международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ограничивали 23 раза.