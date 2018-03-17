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Інтерв'ю

ОБСЄ повідомила про збільшення кількості вибухів на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 05:12
Фото: спостерігачі ОБСЄ (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Фото: спостерігачі ОБСЄ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Місія констатувала зниження кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів порівняно з попереднім звітним періодом. Про це йдеться у звіті місії станом на вечір 15 березня.

Так, було зафіксовано близько 140 вибухів (у попередній звітний період - близько 110 вибухів).

Зокрема, увечері 14 березня в підконтрольному Україні Світлодарську спостерігачі чули 42 вибухи невизначеного походження, 3 постріли з гармати бойової машини піхоти та орієнтовно 170 черг і пострілів із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Місія також констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

"Перебуваючи за 1,5 км на північ від н. п. Бугаївка (непідконтрольний урядові, 37 км на південний захід від Луганська), спостерігачі чули 3 вибухи, які вони оцінили як розриви снарядів, 7 черг і пострілів із гармати БМП-2, а також 3 постріли", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом тижня на Донбасі рух міжнародних спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ обмежували 23 рази.

 

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Темы: АТО    Теги: ОБСЄ, Донбас, Вибух
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