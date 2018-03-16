ОБСЕ: за неделю на Донбассе 23 раза ограничивали движение международных наблюдателей

В течение недели на Донбассе движение международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ ограничивали 23 раза. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 16 марта, сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"Несмотря на обещание сделать все возможное, стороны отказываются от разминирования, то есть большие площади закрыты для наблюдателей. Движение наблюдателей ограничивался 23 раза в районах, которые не являются подконтрольными правительству", - сообщил Хуг.

Также, по его словам, зафиксированы случаи применения вооружения, которое должно быть отведено. Такое вооружение использовалось 13 раз. В целом ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировала 30 единиц тяжелого вооружения.

Кроме того, наблюдатели констатировали снижение уровня нарушений перемирия.

"Действительно, снижение уровня насилия было ощутимое. Однако обострение было зафиксировано к востоку от Мариуполя (почти 200 нарушений) 10 марта", - добавил Хуг.

Напомним, ранее Александр Хуг сообщил, что уровень насилия и количество нарушений режима тишины на Донбассе в течение последней недели снизились на 82%.