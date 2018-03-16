Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ОБСЕ: за неделю на Донбассе 23 раза ограничивали движение международных наблюдателей

НовостиОбщество    16.03.2018 - 14:42
Фото: СММ ОБСЕ (kmu.gov.ua)
Фото: СММ ОБСЕ (kmu.gov.ua)

Боевики препятствуют миссии ОБСЕ на Донбассе

В течение недели на Донбассе движение международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ ограничивали 23 раза. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 16 марта, сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"Несмотря на обещание сделать все возможное, стороны отказываются от разминирования, то есть большие площади закрыты для наблюдателей. Движение наблюдателей ограничивался 23 раза в районах, которые не являются подконтрольными правительству", - сообщил Хуг.

Также, по его словам, зафиксированы случаи применения вооружения, которое должно быть отведено. Такое вооружение использовалось 13 раз. В целом ОБСЕ на прошлой неделе зафиксировала 30 единиц тяжелого вооружения.

Кроме того, наблюдатели констатировали снижение уровня нарушений перемирия.

"Действительно, снижение уровня насилия было ощутимое. Однако обострение было зафиксировано к востоку от Мариуполя (почти 200 нарушений) 10 марта", - добавил Хуг.

Напомним, ранее Александр Хуг сообщил, что уровень насилия и количество нарушений режима тишины на Донбассе в течение последней недели снизились на 82%.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
У миссии ОБСЕ должен быть доступ ко всей границе Украины с РФ, - Могерини Боевики скрыто сосредотачивают военную технику и вооружение на Донбассе, - СЦКК
Теги: ОБСЕ, перемирие
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top