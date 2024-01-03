UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ОБСЄ рішуче засудили атаки РФ по Україні

Фото: керівники ОБСЄ засудили російські обстріли України (twitter.com/osce_smm)
Автор: Валерій Савицький

Керівництво Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) рішуче засудили нещодавні обстріли Росії по території України і закликали припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву керівників ОБСЄ.

У заяві чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ та європейських питань і торгівлі Мальти Ян Борг, а також генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Марія Шмід зазначили, що Новий рік "розпочався гнітюче так само, як закінчився попередній".

"Смерть та руйнування забрали життя жінок, чоловіків, хлопчиків та дівчаток і зруйнували життєво важливу інфраструктуру. Щодня жертвами цього жахливого конфлікту стають цивільні особи. Вони ніколи не повинні ставати жертвами смертоносних атак безпілотників і ракет", - йдеться у заяві.

Керівники найрішучішим чином засудили атаки РФ проти України, і закликали до "негайного припинення нещадного насильства, яке не робить нічого, окрім як поширює замкнене коло біди і страждань".

"Ми закликаємо негайно припинити цю війну", - підсумували керівники ОБСЄ.

Масштабний обстріл України 2 січня

У вівторок, 2 січня, російські окупанти вкотре масштабно атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різноманітної номенклатури.

Загалом українські захисники знищили 72 ракети. Центр атаки був спрямований на Київ, де сили ППО збили близько 60 ракет. Зокрема було вражено 10 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Бербок заявила, що російський диктатор Володимир Путін за допомогою ракетних ударів демонструє, що хоче повністю знищити Україну.

Додамо, що у 2024 році в ОБСЄ головує Мальта. Вибори відбулися 2 грудня на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄВійна Росії проти України