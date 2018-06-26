В ОБСЕ рекомендуют журналистам из "списка 47" не отказываться от охраны СБУ

Журналистам стоит соглашаться на предоставление охраны СБУ, если они считают это необходимым

В ОБСЕ украинским журналистам, чьи имена были опубликованы в так называемом "списке 47", которые могли стать потенциальными жертвами после Аркадия Бабченко, посоветовали не отказываться от охраны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший советник офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа Андрей Рихтер.

"Мы с нетерпением ждем скоро результата расследования ситуации с Аркадием Бабченко и этого списка. Эта ситуация настораживает. Мы много лет считаем, что вопрос физической безопасности журналистов - ключевой в понимании свободы СМИ. Ведь если журналист не будет ощущать себя в безопасности, он не будет свободно писать. Там, где безопасность гарантируется, там мы говорим о создании условий для свободы СМИ", - рассказал Рихтер.

По его словам, журналистам следует соглашаться на предоставление охраны от Службы безопасности Украины.

"Вопрос получения охраны, конечно, вопрос человеческого выбора. Если человек понимает, что ему не нужна охрана, либо журналист допускает что охрана призвана следить за каждым его шагом, то он имеет право отказаться и никто не вправе ее навязать. Но в ситуации, когда у журналиста есть сведения, предоставленные СБУ о проблеме с безопасностью, то конечно. Если бы я был журналистом в такой ситуации, то я бы согласился на такую охрану. В принципе, лучше иметь такую защиту чем быть подвергнутым опасности или нападению", - добавил Рихтер.

По его словами, случаи предоставления журналистам охраны также наблюдались и в других странах региона ОБСЕ.

"Такие случаи, когда журналисту предоставляют охрану органы безопасности в регионах ОБСЕ, сегодня есть. Это случаи в Сербии и Черногории. Я знаю по крайней мере две страны, где реально такая защита предоставляется. Речь конечно идет не о десятках человек, а о единицах", - добавил представитель ОБСЕ.

Напомним, с начала 2018 года полицией начато 97 уголовных производств относительно препятствования деятельности журналистов в Украине.

Отметим, в Службе безопасности Украины открыли уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования из-за публикации в СМИ фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины.