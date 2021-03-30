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ОБСЄ розглядає окупантів як окрему сторону переговорів у ТКГ, - Гармаш

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 15:51
ОБСЄ розглядає окупантів як окрему сторону переговорів у ТКГ, - Гармаш Фото: Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Україна

Модератор політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від ОБСЄ розглядає представників окупаційної влади на Донбасі як окрему сторону переговорів. І цим порушує тристоронній формат.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі Сергій Гармаш.

"На жаль, ОБСЄ як модератор сьогодні показала, що розглядає як окрему сторону переговорів, як окрему делегацію представників ОРДЛО. Хоча це суперечить мінським угодам, в яких записано, що ТКГ - це Україна, Росія та ОБСЄ, а представники ОРДЛО лише консультують щодо вузько окреслених тем переговорів", - зазначив Гармаш.

За його словами, сьогодні модератор від ОБСЄ проводив з окупантами окремі консультації.

"В цьому переговорному процесі не завжди можна отримати відповіді на свої питання ... на сьогодні можу констатувати тільки порушення з боку ОБСЄ тристороннього формату переговорів", - додав Гармаш.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що виконання мінських угод по Донбасу перебуває під загрозою у зв'язку з останньою ескалацією конфлікту.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хоче обговорити ситуацію на Донбасі з "нормандською четвіркою".

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