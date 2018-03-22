ОБСЕ продлила мандат СММ на Донбассе до 2019 года

Все государства ЕС, США и Канада поддержали продление мандата

Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлено до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЕ продлено до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", - говорится в сообщении.

Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) March 22, 2018

Напомним, 8 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ - министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано запрос Кабинета министров Украины о продлении мандата СММ ОБСЕ на 2019 год.