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ОБСЕ продлила мандат СММ на Донбассе до 2019 года

НовостиПолитика    22.03.2018 - 11:37
Фото: ОБСЕ (twitter.com-ItalyatOSCE)
Фото: ОБСЕ (twitter.com-ItalyatOSCE)

Все государства ЕС, США и Канада поддержали продление мандата

Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продлено до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЕ продлено до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ - министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано запрос Кабинета министров Украины о продлении мандата СММ ОБСЕ на 2019 год.

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Теги: ОБСЕ, Донбасс, мандат, СММ
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