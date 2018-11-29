ОБСЕ продлила мандат миссии в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"

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Мандат продлен до конца мая 2019 года

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продлила мандат своих миссий в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на украинско-российской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

Отмечается, что мандат наблюдательной миссии ОБСЕ продлен на полгода

"Принято решение о продолжении мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на росПП "Гуково" и "Донецк" до 31.05.2019. Делегация Украины в интерпретирующем заявлении подчеркнула, что нежелание России расширять миссию в других пунктах пропуска свидетельствует о намерении продолжать агрессию против Украины", - отмечает пресс-служба представительства в Twitter.

Добавим, миссия работает в указанных пунктах с 29 июля 2014 года.

Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе недавно зафиксировали, как в Новоазовском районе вблизи границы с Россией на оккупированной части Донецкой области боевики загружали боеприпасы.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщала о накопление вооружения боевиков в районе Станицы Луганской.