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ОБСЄ продовжила мандат місії в пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк"

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 19:50
ОБСЄ продовжила мандат місії в пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк"
Ілюстративне фото (flickr.com/photos/osce_smmu)

Мандат продовжено до кінця травня 2019 року

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжила мандат своїх місій в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на українсько-російському кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Зазначається, що мандат спостережної місії ОБСЄ продовжено на півроку

"Ухвалено рішення щодо продовження мандату Спостережної місії ОБСЄ на росПП "Гуково" і "Донецьк" до 31.05.2019. Делегація України в інтерпретуючій заяві підкреслила, що небажання Росії розширювати місію на інші пункти пропуску свідчить про намір продовжувати агресію проти України", - зазначає прес-служба представництва у Twitter.

ОБСЄ продовжила мандат місії в пунктах пропуску &quot;Гукове&quot; і &quot;Донецьк&quot;

Додамо, місія працює в зазначених пунктах з 29 липня 2014 року.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі нещодавно зафіксували, як у Новоазовському районі поблизу кордону з Росією на окупованій частині Донецької області бойовики завантажували боєприпаси

Раніше українська сторона СЦКК повідомляла про накопичення озброєння бойовиків в районі Станиці Луганської.

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