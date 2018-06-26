ОБСЕ призывает Россию освободить украинских политзаключенных

Дезир также акцентировал внимание на проблеме безопасности украинских журналистов

Представитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации (СМИ) Арлем Дезир призвал Россию освободить украинских политзаключенных, которые находятся в заложниках на Донбассе и в Российской Федерации (РФ), а также расследовать убийства журналистов. Об этом он заявил во время экспертной конференции относительно свободы СМИ в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я призываю освободить Олега Сенцова",- заявил Дезир и добавил, что также должны быть освобождены Станислав Асеев, Николай Семена и Роман Сущенко.

По его словам, журналисты не могут свободно работать не только на востоке Украины, но и на всей территории страны.

"Безопасность журналистов под риском не только в зоне конфликта. На них нападают из-за расследования коррупционных дел", - добавил он.

Дезир также призвал расследовать убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

"Мы часто говорим о убийства Павла Шеремета и Олеся Бузины. Призываю прекратить безнаказанность преступлений против журналистов", - сказал Дезир.

Напомним, юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовал за проект резолюции по освобождению украинских политзаключенных, захваченных Российской Федерацией.