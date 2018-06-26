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ОБСЄ закликає Росію звільнити українських політв‘язнів

НовиниПолітика    26.06.2018 - 12:56
Фото: Арлем Дезір (flickr.com/Parti socialiste)
Фото: Арлем Дезір (flickr.com/Parti socialiste)

Дезір також наголосив на проблему безпеки українських журналістів

Представник організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи засобів масової інформації (ЗМІ) Арлем Дезір закликав Росію звільнити українських політв'язнів, які перебувають в заручниках на Донбасі та в Російській Федерації (РФ), а Україну розслідувати вбивства журналістів. Про це він заявив під час експертної конференції щодо свободи ЗМІ в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я закликаю Росію звільнити Олега Сенцова", - заявив Дезір і додав, що також мають бути звільнені Станіслав Асєєв, Микола Семена та Роман Сущенко.

Окрім того, за його словами, журналісти не можуть вільно працювати не тільки на сході України, але й на всій території країни.

"Безпека журналістів під ризиком не тільки в зоні конфлікту. На них нападають через розслідування корупційних справ", - додав він.

Дезір також закликав Україну розслідувати вбивства журналістів Олеся Бузини та Павла Шеремета.

"Ми часто говоримо про вбивства Павла Шеремета та Олеся Бузини. Закликаю припинити безкарність злочинів проти журналістів", - сказав Дезір.

Нагадаємо, юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосував за проект резолюції щодо звільнення українських політв‘язнів, захоплених Російською Федерацією.

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Теги публікації: ОБСЄ, Російська Федерація, свобода СМИ, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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