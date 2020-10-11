ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан обменяться пленными и погибшими

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эда Рама приветствовал новости о договоренности между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. Он призвал к гуманитарной паузе для обмена пленными и телами убитых во время боевых действий.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Нам нужна стабильность, как на месте, так и в процессе, курируемая сопредседателями Минской группы. Соглашение, которое ночью (на 10 октября, - ред.) достигли в Москве Армения и Азербайджан, открывает нам путь к восстановлению содержательных переговоров в согласованном формате", - сказал Рама.

Он выразил обеспокоенность ростом количества погибших из-за обострения в Нагорном Карабахе, а также призвал к гуманитарной паузе "для обмена военнопленными и другими задержанными, а также останками убитых во время боевых действий".

Международный комитет Красного Креста уже выразил готовность содействовать обмену телами погибших во время военных действий в Нагорном Карабахе и пленными военнослужащими.

"Мы надеемся, что эта процедура будет осуществлена быстро, чтобы тела жертв боевых действий были возвращены их родственникам. Мы также готовы содействовать освобождению лиц, находящихся в заключении в конфликтующих сторон, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями", - отметил директор Регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп.

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России 9 октября договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Переговоры между представителями Баку и Еревана длились более 11 часов.

Перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени. Баку и Ереван почти сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.