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Интервью

В ОБСЕ призвали правительство Украины не ограничивать СМИ в информации

НовостиПолитика    26.06.2018 - 14:52
Фото: Андрей Рихтер (nsju.org)
Фото: Андрей Рихтер (nsju.org)

По словам Рихтера, правительство должно предоставлять надежную и правдивую информацию журналистам

С целью борьбы с распространением фейковой информации в СМИ правительству следует не ограничивать журналистов в получении информации. Об этом сообщил старший советник офиса представительства ОБСЕ по свободе медиа Андрей Рихтер во время экспертной конференции о свободе СМИ в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Недавние события в регионе ОБСЕ свидетельствуют о том, что есть волнующая тенденция использования законодательства или определенной политики государства. Это новый современный ответ на фейковые новости - повлиять на решение национальных мегарегуляторов вместо того, чтобы доказать в суде действительно злой умысел тех, кто распространяет (фейковую, - ред.) информацию и раскрыть тех, кто стоит за ними. Иногда, в качестве аргумента, выставляется защита нацбезопасности страны. Предпринимают попытки удержать информацию и повлиять на нее", - рассказал Рихтер.

По его словам, причиной распространения фейковой информации в СМИ может выступать недостаточное предоставление информации государственными органами.

"Посмотрите на ситуацию, когда фейковые новости распространяются не через распространение дезинформации, а за предположение правдивой информации - непоказанной правды. Это очень интересный аспект. Правильная политика борьбы с дезинформацией показывает, что есть возможность действовать, но в то же время избежать ущемления свободы СМИ. Бесспорно, меры правительства могут быть продиктованы хорошими намерениями - ради избежания рисков. Но они бесспорно создают самоцензуру и часто являются контрпродуктивными", - отметил представитель ОБСЕ.

"Правительство должно предоставлять надежную и правдивую информацию журналисту, вместо того, чтобы манипулировать. Мы стараемся оказать помощь правительству и общественным организациям для того, чтобы найти инструменты для борьбы с фейковыми новостями или предупредить такие негативные явления", - добавил он.

Напомним, представитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир призвал Украину расследовать убийства журналистов.

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Теги публикации: СМИ, безопасность, свобода слова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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