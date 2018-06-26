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Інтерв'ю

В ОБСЄ закликали уряд України не обмежувати ЗМІ в інформації

НовиниПолітика    26.06.2018 - 14:52
Фото: Андрій Ріхтер (nsju.org)
Фото: Андрій Ріхтер (nsju.org)

За словами Ріхтера, уряд має надавати надійну та правдиву інформацію журналістам

З метою боротьби з поширенням фейкової інформації в ЗМІ уряду слід не обмежувати журналістів в отриманні інформації. Про це повідомив старший радник офісу представництва ОБСЄ зі свободи медіа Андрій Ріхтер під час експертної конференції про свободу ЗМІ в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нещодавні події в регіоні ОБСЄ свідчать про те, що є хвилююча тенденція використання законодавства чи певної політики держави. Це нова сучасна відповідь на фейкові новини - вплинути на рішення національних мегарегуляторів замість того, щоб довести в суді дійсно злий умисл тих, хто поширює (фейкову, - ред.) інформацію та розкрити тих, хто стоїть за ними. Іноді як аргумент виставляється захист нацбезпеки країни. Вживають спроби утримати інформацію та вплинути на неї", - розповів Ріхтер.

За його словами, причиною поширення фейкової інформації в ЗМІ може виступати недостатнє надання інформації державними органами.

"Подивіться на ситуацію, коли фейкові новини поширюються не через поширення дезінформації, а через припущення правдивої інформації - непоказаної правди. Це дуже цікавий аспект. Правильна політика боротьби з дезінформацією показує, що є можливість діяти, але в той же час уникнути ущемлення свободи ЗМІ. Безперечно, заходи уряду можуть бути продиктовані хорошими намірами - задля уникнення ризиків. Але вони безперечно створюють самоцензуру і часто є контрпродуктивними", - зазначив представник ОБСЄ.

"Уряд має надавати надійну та правдиву інформацію журналісту, замість того, щоб маніпулювати. Ми намагаємось надати допомогу уряду і громадським організаціям для того, щоб знайти інструменти для боротьби з фейковими новинами чи попередити такі негативні явища", - додав він.

Нагадаємо, представник організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір закликав Україну розслідувати вбивства журналістів.

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Теги публікації: СМИ, безопасность, свобода слова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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