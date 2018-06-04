В ОБСЕ призвали освободить украинца Сущенко

Сегодня суд в РФ назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу "о шпионаже"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир сегодня выразил сожаление в связи с приговором украинскому журналисту Роману Сущенку, которого суд в России приговорил к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Журналистика не является преступлением, и работники средств массовой информации должны выполнять свою работу в безопасных условиях, не опасаясь подвергаться преследованиям, нападениям или тюремному заключению", - сказал Дезир.

Он выразил надежду, что решение по Сущенко будет отменено судом апелляционной инстанции.

"Я повторяю свой призыв к российским властям освободить журналиста из тюрьмы", - отметил Дезир.

Как известно, сегодня, 4 июня, Мосгорсуд назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу "о шпионаже". Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он "собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии".

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации относительно незаконного приговора украинскому журналисту.