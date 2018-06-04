В ОБСЄ закликали звільнити українця Сущенка

Сьогодні суд в РФ призначив Сущенку 12 років колонії суворого режиму по справі "про шпигунство"

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлем Дезір сьогодні висловив співчуття у зв'язку з вироком українському журналісту Роману Сущенку, якого суд Росії засудив до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

"Журналістика не є злочином, і працівники засобів масової інформації мають виконувати свою роботу в безпечних умовах, не побоюючись зазнавати переслідувань, нападів або тюремного ув'язнення", - сказав Дезір.

Він висловив надію, що рішення по Сущенку буде скасовано судом апеляційної інстанції.

"Я повторюю свій заклик до російської влади звільнити журналіста з в'язниці", - зазначив Дезір.

Як відомо, сьогодні, 4 червня, Мосміськсуд призначив Сущенку 12 років колонії суворого режиму по справі "про шпигунство". Сущенко був затриманий в Москві восени 2016 року. За даними ФСБ, він "збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил РФ і Росгвардії".

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест Російської Федерації щодо незаконного вироку українському журналісту.