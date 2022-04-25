UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Донецке и Луганске сотрудников

Фото: ОБСЕ требует освободить задержанных сотрудников СММ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Владимир Костырин

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвали немедленно освободить четырех членов Специальной мониторинговой миссии, которых задержали в оккупированных РФ Донецке и Луганске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Председатель Организации назвал задержание членов национальной миссии СММ "неприемлемым", и отметил, что их удерживают под стражей без предъявления обвинений "в течение определенного периода времени".

Генсек ОБСЕ осудила "прискорбные акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики" в отношении СММ и сотрудников миссии в неподконтрольных правительству Украины районах Донецка и Луганска.

"Все члены нашей национальной миссии остаются должностными лицами ОБСЕ и должны быть наделены функциональной неприкосновенностью, в том числе в течение этого периода, когда истек срок действия мандата", - сказала Шмид.

В ОБСЕ обратили внимание, что несмотря на то, что 1 апреля все действия, предусмотренные мандатом, были прекращены, СММ продолжает выполнять минимальные необходимые административные задачи.

"Из соображений безопасности сотрудников ОБСЕ не может предоставить дополнительную информацию о ситуации на данный момент", - говорится в заявлении.

Мандат ОБСЕ в Украине не продлен из-за РФ

31 марта 2022 года в ходе обсуждений в Постоянном совете ОБСЕ не было достигнуто консенсуса относительно продления мандата СММ ОБСЕ в Украине из-за позиции, выраженной РФ. Так, по состоянию на 1 апреля предусмотренные мандатом мероприятия не проводились, и СММ перешла в административный режим. Это предполагает выполнение ограниченного числа основных административных функций, в том числе направленных на обеспечение безопасности и безопасности членов своей миссии, имущества и помещений на всей территории Украины, в том числе в районах, неподконтрольных правительству.

В то время как председательство ОБСЕ продолжает взаимодействовать с государствами-участниками, СММ выполняет свои обязательства по управлению своими людскими, финансовыми и материальными ресурсами в ожидании заключения о будущем миссии.

Ранее сообщалось, что 14 апреля в ОБСЕ представили первый доклад по военным преступлениям России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕДонецкЛуганскЗадержание