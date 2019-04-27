ОБСЕ призвала Турцию освободить арестованных журналистов

Фото: Арлем Дезир (flickr.com/Parti socialiste)

В 2018 году 15 журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet приговорили к тюремным срокам за якобы подготовку терактов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Турции освободить ранее осужденных журналистов газеты Cumhuriyet, которых 25 апреля вновь доставили в тюрьму из СИЗО для отбывания наказания. Об этом говорится в заявлении представителя организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Я в очередной раз призываю турецкие власти прекратить видеть в журналистике преступную деятельность, а в журналистах - террористов. Тюремные приговоры против бывших журналистов Cumhuriyet нужно немедленно отменить, а журналистов освободить", - заявил Дезир.

Он добавил, что был шокирован, когда узнал, что журналистов, которые ранее были освобождены из-под стражи, вернули в тюрьму.

По словам Дезира, судебный процесс показал, что обвинения в терроризме против журналистов были безосновательными.

Спецпредставитель ОБСЕ также обвинил власти Турции в уголовном преследование сотрудников СМИ за их взгляды, что " приводит к значительному ограничению свободы выражения мнения в стране".

Напомним, 26 апреля 2018 года в Турции 15 журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet приговорили к тюремным срокам за связи с предполагаемым организатором попытки государственного переворота Фетхуллой Гюленом.

Все 15 обвиненных в якобы подготовке терактов получили приговоры в виде тюремного заключения, еще трех журналистов суд оправдал.