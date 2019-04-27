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ОБСЄ закликала Туреччину звільнити заарештованих журналістів

Новини » Політика    27.04.2019 - 02:37
ОБСЄ закликала Туреччину звільнити заарештованих журналістів
Фото: Арлем Дезір (flickr.com/Parti socialiste)

У 2018 році 15 журналістів опозиційної газети Cumhuriyet засудили до тюремних термінів за нібито підготовку терактів

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликає владу Туреччини звільнити раніше засуджених журналістів газети Cumhuriyet, яких 25 квітня знову доставили у в'язницю із СІЗО для відбування покарання. Про це йдеться в заяві представника організації з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, передає РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

"Я вчергове закликаю турецьку владу припинити вбачати в журналістиці злочинну діяльність, а в журналістах - терористів. Тюремні вироки проти колишніх журналістів Cumhuriyet потрібно негайно скасувати, а журналістів звільнити", - заявив Дезір.

Він додав, що був шокований, коли дізнався, що журналістів, які раніше були звільнені з-під варти, повернули до в'язниці.

Зі слів Дезіра, судовий процес засвідчив, що звинувачення в тероризмі проти журналістів були безпідставними.

Спецпредставник ОБСЄ також звинуватив владу Туреччини в кримінальному переслідування працівників ЗМІ за їхні погляди, що "призводить до значного обмеження свободи вираження думки в країні".

Нагадаємо, 26 квітня 2018 року в Туреччині 15 журналістів опозиційної газети Cumhuriyet засудили до тюремних термінів за зв'язки з передбачуваним організатором спроби державного перевороту Фетхуллою Гюленом.

Усі 15 звинувачених у нібито підготовці терактів отримали вироки у вигляді тюремного ув'язнення, ще трьох журналістів суд виправдав.

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