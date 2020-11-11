ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ОБСЕ призвала Россию открыть КПВВ на Донбассе до конца недели

Автор: Дмитрий Левицкий

Представители ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе призвали Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. ОБСЕ рассчитывает, что пропуск через линию разграничения будет возобновлен до конца недели.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании ТКГ стороны достигли определенного продвижения в обсуждении технических условий разблокирования российской стороной пропуска через КПВВ.

"Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов", - добавили в делегации.

Самые читаемые новости

Кроме того, ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ "зеленых коридоров" для малоподвижных граждан, чтобы они могли беспрепятственно пересекать линию разграничения и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

"Наибольших успехов сегодня добились в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что вскоре удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 10 ноября Украина возобновила работу всех КПВВ на Донбассе, включительно с новыми пунктами пропуска "Счастье" и "Золотое". Однако оккупанты отказались возобновлять пропуск через линию разграничения.

Кроме того, сегодня пророссийские боевики заявили об отсутствии договоренностей относительно работы КПВВ в Счастье и Золотом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияДонбассКПВВ