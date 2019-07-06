ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации РФ Крыма, Черного и Азовского моря

Постоянный член делегации Украины в Парламентской ассамблее Организации безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ) Рефат Чубаров сообщил, что несмотря на яростное сопротивление русских, комитетом по политическим вопросам и безопасности была принята резолюция в отношении милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чубарова Facebook.

"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - заявил Чубаров.

Также он добавил, что резолюция была поддержана 54 членами комитета, против проголосовали 6, еще 6 воздержались.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ОБСЕ отклонили российскую поправку в резолюцию по Донбассу и Крыму. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил поправку российской делегации, которая должна была бы исключить из текста резолюции в отношении Восточной Украины и Крыма слова о деоккупацию Крымского полуострова.