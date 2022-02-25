ОБСЄ припиняють свою місію в Україні та евакуюють співробітників

Організація з безпеки і співробітництва в Європі припиняє свою місію в Україні. Також оголошена евакуація співробітників організації з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява ОБСЄ.

"У зв'язку з триваючими бойовими діями і погіршенням ситуації з безпекою в Україні, за погодженням з чинним головою я прийняв рішення якомога швидше тимчасово евакуювати всіх членів міжнародної місії з України", - йдеться в заяві генсека.

При цьому наголошується, що ОБСЄ сподівається продовжити свою місію, " коли дозволять обставини ".

"Це рішення далося нелегко, і переїзд носив тимчасовий характер. Вкрай важливо забезпечити безпеку відданих своїй справі жінок і чоловіків, які служать неупередженими очима і вухами міжнародного співтовариства на місцях по всій країні", - зазначили в ОБСЄ.