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ОБСЄ припиняють свою місію в Україні та евакуюють співробітників

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 01:15
ОБСЄ припиняють свою місію в Україні та евакуюють співробітників Фото: ОБСЄ припиняють місію в Україні (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі припиняє свою місію в Україні. Також оголошена евакуація співробітників організації з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява ОБСЄ.

"У зв'язку з триваючими бойовими діями і погіршенням ситуації з безпекою в Україні, за погодженням з чинним головою я прийняв рішення якомога швидше тимчасово евакуювати всіх членів міжнародної місії з України", - йдеться в заяві генсека.

При цьому наголошується, що ОБСЄ сподівається продовжити свою місію, "коли дозволять обставини".

"Це рішення далося нелегко, і переїзд носив тимчасовий характер. Вкрай важливо забезпечити безпеку відданих своїй справі жінок і чоловіків, які служать неупередженими очима і вухами міжнародного співтовариства на місцях по всій країні", - зазначили в ОБСЄ.

Евакуацію співробітників сподіваються почати якомога раніше.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. РБК-Україна стежить за ситуацією по всій країні.

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