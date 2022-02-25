ОБСЄ припиняють свою місію в Україні та евакуюють співробітників
Організація з безпеки і співробітництва в Європі припиняє свою місію в Україні. Також оголошена евакуація співробітників організації з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява ОБСЄ.
"У зв'язку з триваючими бойовими діями і погіршенням ситуації з безпекою в Україні, за погодженням з чинним головою я прийняв рішення якомога швидше тимчасово евакуювати всіх членів міжнародної місії з України", - йдеться в заяві генсека.
При цьому наголошується, що ОБСЄ сподівається продовжити свою місію, "коли дозволять обставини".
"Це рішення далося нелегко, і переїзд носив тимчасовий характер. Вкрай важливо забезпечити безпеку відданих своїй справі жінок і чоловіків, які служать неупередженими очима і вухами міжнародного співтовариства на місцях по всій країні", - зазначили в ОБСЄ.
Евакуацію співробітників сподіваються почати якомога раніше.
Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. РБК-Україна стежить за ситуацією по всій країні.