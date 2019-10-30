ОБСЕ отреагировало на начало разведения войск в Золотом

Фото: Яшар Халит Чевик (OSCE/Мики Кроэлль)

Глава СММ ОБСЕ Яшар Чевик приветствует начало разведения сил

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал начало разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого на Донбассе. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ОБСЕ.

Сообщается, что 29 октября дополнительные патрули СММ в районе Золотого с применением стационарных камер наблюдения и беспилотных летательных аппаратов зафиксировали, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) и боевики запустили сигнальные ракеты, что свидетельствовало о готовности обеих сторон к разведению.

После чего военнослужащие ВСУ и боевики вышли за пределы участка разведения вместе со своим вооружением.

Напомним, ОБСЕ 28 октября зафиксировалм шесть выстрелов из стрелкового оружия и один взрыв возле участка разведение сил в районе Петровского Донецкой области.

Наблюдатели также сообщили, что не фиксировали нарушения прекращения огня в районе Золотого.

РБК-Украина также сообщало, что в Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на начало разведения сил и средств в Золотом на Донбассе. В МИДе разведение назвали "важным сигналом надежды" и заявили о небходимости дальнейшего разведения.