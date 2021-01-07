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В ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне

Автор: Даша Харченко

В Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудили беспорядки в Вашингтоне. Там призвали уважать демократические процессы.

Об этом говорится в заявлении организации.

В ПА ОБСЕ осудили насилие и "преступное поведение сторонников Трампа".

"Сегодняшние беспорядки в Капитолии США, когда протестующие сталкиваются с полицией и пытаются штурмовать здание, чтобы остановить официальный подсчет голосов коллегии выборщиков конгрессом, являются предсказуемым результатом этих безрассудных попыток президента Трампа подорвать демократический процесс",- говориться в заявлении..

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При этом председатель ПА ОБСЕ Питер Баунесс призвал сторонников Трампа признать результаты выборов, а действующего президента проявить уважение к демократическим принципам и правовым процедурам.

Напомним, сейчас в Вашингтоне происходят беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США.

В ходе столкновений есть пострадавшие как со стороны демонстрантов, так и со стороны правоохранителей.

Из-за сложившейся ситуации мэр Вашингтона ввел комендантский час, а в город направили Национальную гвардию.

Также РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, в котором просит демонстрантов покинуть Капитолий.

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