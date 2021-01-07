В ОБСЄ засудили зіткнення у Вашингтоні

У Парламентській асамблеї ОБСЄ засудили заворушення у Вашингтоні. Там закликали поважати демократичні процеси.
Про це йдеться у заяві організації.
В ПА ОБСЄ засудили насильство і "злочинну поведінку прихильників Трампа".
"Сьогоднішні заворушення в Капітолії США, коли протестувальники стикаються з поліцією і намагаються штурмувати будівлю, щоб зупинити офіційний підрахунок голосів колегії вибірників конгресом, є передбачуваним результатом цих нерозважливих спроб президента Трампа підірвати демократичний процес",- говориться в заяві..
При цьому голова ПА ОБСЄ Пітер Баунесс закликав прихильників Трампа визнати результати виборів, а чинного президента проявити повагу до демократичних принципів та правових процедур.
Нагадаємо, зараз у Вашингтоні відбуваються заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США.
У ході зіткнень э постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронців.
Через ситуацію, що склалася, мер Вашингтона ввів комендантську годину, а в місто направили Національну гвардію.
Також РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, в якому просить демонстрантів покинути Капітолій.