Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В ОБСЕ осудили публикацию списка "зрадофилов" представителем Генпрокуратуры

НовостиОбщество    05.06.2018 - 15:06
Фото: Арлем Дезир (flickr.com/Parti socialiste)
Фото: Арлем Дезир (flickr.com/Parti socialiste)

Дезир подчеркивает, что украинские журналисты должны свободно выражать свое мнение

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в письме украинским властям выразил обеспокоенность публикацией так называемого списка "зрадофилов" пресс-секретарем Генеральной прокуратуры Украины Ларисой Сарган. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В частности, Дезир раскритиковал опубликованный список, в который вошли журналист Мирослава Гонгадзе и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Публикация списка, включая имена журналистов с обвинениями их в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и остановить такую ​​практику", - говорится в письме Дезира.

Отметим, 30 мая 2018 года после объявления правоохранительных органов об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган разместила на своей странице Facebook список людей, которые критиковали украинские власти.  

"Журналисты и СМИ должны быть в состоянии открыто и свободно выражать свое мнение. Маркировка тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и это нельзя терпеть", - добавил Дезир.

В СБУ прокомментировали опубликованный список из 47 журналистов
Теги публикации: ОБСЕ, ГПУ, журналисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top