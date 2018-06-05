В ОБСЕ осудили публикацию списка "зрадофилов" представителем Генпрокуратуры

Дезир подчеркивает, что украинские журналисты должны свободно выражать свое мнение

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в письме украинским властям выразил обеспокоенность публикацией так называемого списка "зрадофилов" пресс-секретарем Генеральной прокуратуры Украины Ларисой Сарган. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В частности, Дезир раскритиковал опубликованный список, в который вошли журналист Мирослава Гонгадзе и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Публикация списка, включая имена журналистов с обвинениями их в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и остановить такую ​​практику", - говорится в письме Дезира.

Отметим, 30 мая 2018 года после объявления правоохранительных органов об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган разместила на своей странице Facebook список людей, которые критиковали украинские власти.

"Журналисты и СМИ должны быть в состоянии открыто и свободно выражать свое мнение. Маркировка тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и это нельзя терпеть", - добавил Дезир.