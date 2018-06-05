В ОБСЄ засудили публікацію списку "зрадофілів" представником Генпрокуратури

Дезір підкреслює, що українські журналісти мають вільно висловлювати свою думку

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір в листі українській владі висловив стурбованість публікацією так званого списку "зрадофілів" прес-секретарем Генеральної прокуратури України Лариса Сарган. Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, Дезір розкритикував опублікований список, до якого увійшли журналіст Мирослава Гонгадзе і голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Публікація списку, включаючи імена журналістів із звинуваченнями їх у зраді, неприйнятна і небезпечна. Це може мати серйозні наслідки для безпеки журналістів. Я настійно рекомендую владі втрутитися і зупинити таку практику", - йдеться в листі Дезіра.

Відзначимо, 30 травня 2018 року після оголошення правоохоронних органів про інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка прес-секретар Генеральної прокуратури Лариса Сарган розмістила на своїй сторінці Facebook список людей, які критикували українську владу.

"Журналісти і ЗМІ мають бути в змозі відкрито і вільно висловлювати свою думку. Маркування тих, хто критично налаштований, як зрадників, ставить їх під великий ризик, і це не можна терпіти", - додав Дезір.