ОБСЕ осудила аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью которой стала резолюция с осуждением аннексии Крыма. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий в Facebook.

В частности, частью документа стала литовская резолюция об угрозе "Северного Потока - 2". Также в декларации есть 24 пункт, в котором указано, что именно Россия не выполняет Минские договоренности. РФ осуждают из-за аннексии Крыма и милитаризации Черного моря.

"С этим 24-м пунктом связана странное поведение одного из членов Швейцарской делегации, которая давно была замечена в симпатиях к России. Она пыталась с голоса снять этот пункт. Но мы его отстояли во время голосования 79 голосами против 29", - сообщил Высоцкий.

По словам нардепа, РФ пыталась сорвать заседание ассамблеи отсутствием 8 своих делегатов.

"Это провокационное поведение российской делегации встретило осуждение среди почти всех других делегаций", - написал он.

Напомним, ранее в Совете Европы заявили, что для сотрудничества в Черном море необходимо придерживаться международного права и принципов независимости и территориальной целостности.

РБК-Украина писало, что Совет Европейского союза в четверг, 20 июня, приняла решение о продлении санкций против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и Севастополя.