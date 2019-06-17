Совет ЕС: непризнание аннексии Крыма - главный подход для сотрудничества в Черном море

Фото: Совет Европы (aldeparty.eu)

Совет ЕС взволнованный вызовами для безопасности в Черноморском регионе

В Совете Европы заявили, что для сотрудничества в Черном море необходимо придерживаться международного права и принципов независимости и территориальной целостности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный документ Совета ЕС.

Так, в выводах Совета Европы относительно привлечения Евросоюза к региональному сотрудничеству в Черном море говорится, что ЕС остается приверженным к содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе.

"Совет подчеркивает растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве, на базе инициативы Черноморской синергии", - заявили в Совете ЕС.

Также в документе подчеркивается необходимость привлечения новых возможностей для экономического развития в регионе и за его пределами.

Кроме того, Совет Европы остается озабоченным вызовами для безопасности в Черноморском регионе.

"Уважение международного права, принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС относительно непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе", - отмечается в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время встреч с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском обсудит вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, а также планы реформ в Украине.