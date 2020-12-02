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ОБСЕ обнаружила на Донбассе новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы

Автор: Даша Харченко

Беспилотник Миссии ОБСЕ в ночь на 29 ноября обнаружил новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Он был размещен на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса за 5 км от российской границы.

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Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

28 ноября в 23:29 ориентировочно за 5 км от границы с Россией БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".

Также в СММ сообщили, что свобода передвижения Миссии и в дальнейшем ограничивалась на оккупированной территории.

Напомним, на Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела. Большинство из них - в Луганской области.

А в понедельник, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности о перемирьи.

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