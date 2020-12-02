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ОБСЄ виявила на Донбасі новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби

Автор: Даша Харченко

Безпілотник Місії ОБСЄ в ніч на 29 листопада виявив новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Він був розміщений на непідконтрольній уряду України території Донбасу за 5 км від російського кордону.

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Про це йдеться у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

28 листопада о 23:29 орієнтовно за 5 км від кордону з Росією БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель".

Також в СММ повідомили, що свобода пересування Місії й надалі обмежувалася на окупованій території.

Нагадаємо, на Донбасі з вечора 27 на вечір 29 листопада Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстріли. Більшість з них - у Луганській області.

А в понеділок, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили домовленості про перемир'я.

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